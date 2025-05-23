T.C.

KARACABEY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80265490-2023/491-Ceza Dava Dosyası 15.05.2025

İ L A N

T.C KARACABEY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı: 2023/491 Esas,2024/676 Karar

Mahkememizin 20/09/2024 tarih ve 2023/491 Esas, 2024/676 sayılı kararı ile Kemal ve Şerife kızı01/03/1996 Havza doğumlu, Samsun Havza Ersandık Mah. nüfusuna kayıtlı sanık FİRDEVS BAL'ın "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak " suçundan TCK 136/1 Maddesi1 YIL 8 AY HAPİS cezası koşulları oluşmakla HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olduğu, tüm araştırmalara rağmen sanık FİRDEVS BAL'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, sistemde kayıtlı mernis adresinde bulunmadığı, yapılan adres araştırmasında tebliğata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;



7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayImlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.