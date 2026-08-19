Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2026/151 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/151 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.18/08/2026



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, MAMURİYET Mahalle/Köy, KARA OSMANLAR MEVKİİ Mevkii, 122 Ada, 66 Parsel, 3.698,00 m² , Tarla vasfı ile tapuya kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmaz zemini %1-2 eğimli olup üzeri boş durumdadır.Taşınmazın çevresinden geçen kanal ya da kanaletlerden sulama imkânı bulunduğundan taşınmaz Sulu Tarım arazisidir.

İmar Durumu :Karacabey Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre parsel üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunamadığı, Üst ölçekli planlarla (1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı) ve plan hükümleri ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi edinilmesi gerektiği belirtilmiştir. Değerlendirme konusu parselin Kırsal yerleşim alanı dışında kaldığı tespit edilmiştir Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Bu nedenle parselin ulaşımında herhangi bir sorun yoktur. Taşınmazın hali hazırdaki konumu Mamuriyet mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 1,7km, Karacabey İlçesine kuş uçuşu yaklaşık 2,4km mesafede kalmaktadır.

Kıymeti : 7.137.140,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.