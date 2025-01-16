T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 17.01.2025 - 00:00
T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/347 Esas
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 26/02/2025 günü saat:13.40 'tır.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
|
CİNSİ
|
2024/347
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Akpınar Köyü
|
133
|
491
|
1-KEMAL BOZKÜRT
2- RECEP BOZKURT
3-ZEYNEP BOZKÜRT
4-SALİH BİLGİÇ
5-DİLEK TEZ
6-TUBA AKSÜT
7-MENDERES BOZKÜRT
8-ALİ İHSAN BOZKÜRT
|
914,79m2 mülkiyet
|
Tarla
|
2024/368
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
|
137
|
168
|
1-Havva TUNÇ
|
310,31 M2
|
Tarla
|
2024/369
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
|
137
|
210
|
1- ABİDE SAYGINER-
2- AYŞEŞDOĞAN-
3- AYŞE İLERİ -
4- AYŞE KÜÇÜKKAŞIKÇI
5- BÜNYAMİN YAPAR
6- EKREM YAPAR
7- ELİFE AÇIKALIN
8- ELİFE YAPAR
9- EROL YAPAR
10- HAKAN YAPAR
11- HAVVA KAVAS-
12- HAVVA YAPAR
13- HAYRİYE GÜLCAN
14- KAZIM YAPAR
15- MEHMET YAPAR-
16- MERAL ÖZÇELİK-
17- NURAN GÖKTEKİN
18- NURCAN TOPÇU-
19- ORHAN İLERİ-
20- SABRİYE BİLGİN
21- ÜLKER YAPAR-
|
64,85 M2
|
Tarla
|
2024/370
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Aybastı Köyü
|
137
|
231
|
ZEYNEP UĞUZ
HAVVA TUNÇ
ZAHİDE KARAÇADIR
ZAHİDE UĞUZ
MERYEM BÜYÜKYALÇIN
YAKUP UĞUZ
ŞABAN UĞUZ
ESAT UĞUZ
ESME UĞUZ
ZEYNEP UĞUZ
ERSİN UĞUZ
ELİFE ERTANRIVERDİ
ENGİN UĞUZ
|
6.679,70 M2
|
Tarla
|
2024/371
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, AybastıKöyü
|
137
|
296
|
1- ALİ -
2- ALİ AÇIKALIN-
3- AYŞE AÇIKALIN-
4- AYŞE AYDINLI-
5- AYŞE ÖZDEMİR-
6- BAYRAM KARATAŞ-
7- DURAN KARATAŞ-
8- DURDANE AÇIKALIN-
9- ELİFE AÇIKALIN-
10- ESMA AÇIKALIN-
11- FARUK AÇIKALIN-
12- FATMA AÇIKALIN-
13- HACER IŞIK-
14- HAVVA ÇELEBİ-
15- HAVVA DÖNMEZ-
16- HAVVA KILIÇ-
17- MAKBULE KİRİŞ-
18- MEVLÜT AÇIKALIN- 19- Mukaddes BULDUK-
20- Muzaffer AÇIKALIN-
21- NAİLE ANKARALI-
22- NEVZAT AÇIKALIN-
23- NİLÜFER KUŞ-
24- RAZİYE OSKAY-
25- RECEP AÇIKALIN-
26- SABAHAT ÇETİNER-
27- SELAMİ AÇIKALIN-
28- SERMAİL CEYLAN-
29- ŞABAN AÇIKALIN-
30- ŞENALP AÇIKALIN-
31- Zeynep DÖNMEZ-
|
152,87
|
Tarla
|
2024/372
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü
|
186
|
56
|
1-Ahmet KAYA
|
96,61 M2
|
Tarla
|
2024/373
|
Karaman ili, Merkez ilçesi, Özdemir Köyü
|
186
|
61
|
1- ABİDİN TAŞER-
2- AHMET TAŞER-
3- AYŞE TAŞER-
4- DURAN TAŞER-
5- DURDANE TAŞER-
6- RECEP TAŞER-
7- ŞÜKRAN ÖZDEMİR-
8- YUSUF EMİN TAŞER
|
243,46 m2
|
Tarla
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 'na yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 'na yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.