T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/54 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/04/2026 günü saat: 09:33 'dür.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2026/54 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Divle Köyü/Mah 146 2 İBRAHİM DEMİR

RABİYE ÇAT

MİTHAT DEMİR

HALİL DEMİR

MANSUR DİVLELİ

İBRAHİM DİVLELİ

SALİHA DÜZGÜN

MEHRİYE PEYNİRCİ

ŞERİFE ÇINAR

RUHİ DİVLELİ

SEVGİ CAN DİVLELİ

MEHTAP ULUSOY

FATİH DİVLELİ

HALİM DİVLELİ

AYŞE NAKİŞÇİ

HÜSEYİN NAKİŞÇİ

ÖZGÜR NAKİŞÇİ

NURİ NAKİŞÇİ

MELİH DEMİR

MEHMET DİVLELİ

İSMET DİVLELİ

KERİM DEMİR

RUKİYE TÜLÜOĞLU 0,00 m2 mülkiyet

901,48 m2 irtifak TARLA 2026/55 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Kıraman Köy/Mah 110 1 KAZIM HALICI

ÜMÜT GÜNEY

EMİNE UZUN

SİNAN KAYALI

AYŞE KAYALI

BAHRİ KAYALI

HACI ÇÖNDÜ

DURAN KAYALI

CEMAL ARPALİ

BAHRİYE BAYRAK 0,00 m2 mülkiyet

953,83 m2 irtifak TARLA 2026/56 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Kıraman Köy/Mah 186 6 VELİ ERDAŞ 0,00 m2 mülkiyet

481,89 m2 irtifak TARLA 2025/57 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Kıraman Köy/Mah 114 55 DÖNDÜ ÖZPINAR

AHMET ÖZPİNAR

OSMAN ÖZPİNAR

SEVİM ÖZPİNAR

ERDOĞAN KIRAMAN

ERKAN KIRAMAN

PINAR KIRAMAN BASKIN

AKİF ÖZPİNAR

HATİCE TAT

DÖNDÜ ŞEN

LATİF ÖZPİNAR

HAVVA ÖZPİNAR

AYŞE SÖBÜCOVALİ

AYDIN ÖZPİNAR

SALİH ÖZPİNAR

AYŞE ÖZPİNAR

SANİYE SAKALLI

ALİ ÖZPİNAR

FERDANE ALLI

DAVUT ALLI

ZADEF BAYIK

HACER ALLI

MEHMET ALLI

MESUT ALLI

ZEYNEP ÇUKURKUYU 4,73 m2 mülkiyet

2344,96 irtifak TARLA 2026/60 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Kıraman Köy/Mah 114 67 MUSTAFA ERDAŞOĞLU

ARİF ERDAŞOĞLU

SALİM ERDAŞOĞLU

İBRAHİM ERDAŞOĞLU

PEVRİZE ÜNEY

HASAN ERDAŞOĞLU 0,00 m2 mülkiyet

28,55 m2 intifak TARLA 2026/61 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Kıraman Köy/Mah 114 78 SERPİL UZUNOĞLU

EVKAN UZUNOĞLU

HASAN UZUNOĞLU

NEBİ UZUNOĞLU

MEHMET UZUNOĞLU

AYŞE KAHYAOĞLU

ALADDİN KAHYAOĞLU

SADETTİN KAHYAOĞLU 0,00 m2 mülkiyet

55,16 m2 irtifak TARLA2026/62 2026/62 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 101 10 MUKADDES PEKER

HATİCE PEKER

İSMAİL PEKER

RAMAZAN PEKER

ASİYE ERDAŞOĞLU

ÖZGÜL SARPKAYA

HARUN PEKER

MEHMET PEKER 9,52 m2 mülkiyet

321,41 m2 irtifat TARLA 6 2026/63 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 101 234 FATİH TOPBAŞ

CAHİT TOPBAŞ

EMİNE TOPBAŞ

GANİ TOPBAŞ

MUSTAFA TOPBAŞ

ESMA TOPBAŞ

NESLİHAN KOCAOĞLU

FATMA TOPBAŞ

HACER KARATAŞ

SEDAT KARATAŞ

FARUK KARATAŞ

TARIK KARATAŞ

MEHMET KARATAŞ

ADEM TOPBAŞ

ALİ TOPBAŞ

FADİME TOPBAŞ

HATİCE KARAAĞAÇLI 0,00 m2 mülkiyet

909,33 m2 irtifak TARLA 2026/64 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 101 235 FATİH TOPBAŞ

CAHİT TOPBAŞ

EMİNE TOPBAŞ

GANİ TOPBAŞ

MUSTAFA TOPBAŞ

ESMA TOPBAŞ

NESLİHAN KOCAOĞLU

FATMA TOPBAŞ

HACER KARATAŞ

SEDAT KARATAŞ

FARUK KARATAŞ

TARIK KARATAŞ

MEHMET KARATAŞ

ADEM TOPBAŞ

ALİ TOPBAŞ

FADİME TOPBAŞ

HATİCE KARAAĞAÇLI 0,00 m2 mülkiyet

351,04 m2 irtifak TARLA 2026/65 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 122 9 AYŞE UZUNOĞLU 0,00 m2 mülkiyet

157,56 m2 irtifak TARLA 2026/66 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 122 18 İSMAİL SARPKAYA

RAZİYE SARPKAYA

HATİCE KÜÇÜKŞAHİN

MAKBULE ÇALIŞKANLAR

ARİFE KARAAĞAÇLI

FERRUH ÇALIŞKANLAR

NUMAN ÇALIŞKANLAR

AYŞE SARPKAYA

YAKUP SARPKAYA

BEHİYE TATLI

ABDULLAH SARPKAYA

OSMAN SARPKAYA

SENİHA ÖCAL

HİLMİ SÜLEYMAN SARPKAYA

AHMET KEMAL SARPKAYA 9,52 m2 mülkiyet

1.735,32 m2 irtifak TARLA 2026/67 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 123 1 FATİH TOPBAŞ

CAHİT TOPBAŞ

EMİNE TOPBAŞ

GANİ TOPBAŞ

MUSTAFA TOPBAŞ

ESMA TOPBAŞ

NESLİHAN KOCAOĞLU

FATMA TOPBAŞ

HACER KARATAŞ

SEDAT KARATAŞ

FARUK KARATAŞ

TARIK KARATAŞ

MEHMET KARATAŞ

ALİ TOPBAŞ

ADEM TOPBAŞ

FADİME TOPBAŞ

HATİCE KARAAĞAÇLI 0,00 m2 mülkiyet

1.305,71 m2 irtifak TARLA 2026/68 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 126 1 MUSTAFA BÜYÜKTORUN 0,00 m2 mülkiyet

59,37 m2 irtifak TARLA 2026/69 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 144 7 MEHMET DEMİRDAŞ

TUNCER DEMİRDAŞ

YUSUF DEMİRDAŞ

ÖNCEL DEMİRDAŞ

MEDİHA DEMİRDAŞ

YÜCEL DEMİRDAŞ

FATMA DEMİRDAŞ

TUĞRULHAN DEMİRDAŞ

TUNAHAN DEMİRDAŞ

KENAN DEMİRDAŞ 8,73 m2 mülkiyet

248,84 m2 irtifak TARLA 2026/70 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 145 10 METİN PEYNİRCİ

AYŞE KEŞİR

RAGIP PEYNİRCİ

ALİ PEYNİRCİ

NİHAYET GÜVENÇ

ARİFE PEYNİRCİ

MESUT PEYNİRCİ

SANİYE PEYNİRCİ

CENNET SARIKAYA

MERYEM GÜLDEN

MEHMET PEYNİRCİ 8,89 m2 mülkiyet

806,14 m2 irtifak TARLA 2026/71 Karaman ili, Ayrancı ilçesi Berendi Köy/Mah 187 53 KEMALETTİN KEŞİR

SAFİYE KEŞİR

MEŞKÜRE EZEROĞLU

BAYRAM EZEROĞLU

CELAL EZEROĞLU

BİLAL EZEROĞLU

SÜLEYMAN EZEROĞLU

SOLMAZ KEŞİR

MERYEM DEMİRCAN

ELİF DİZMAN 9,00 m2 mülkiyet

717,11 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise, iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 12/03/2026