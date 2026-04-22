        Resmi İlanlar

        T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 23:50
        T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/107 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi
        MEVKİİ : İnebeyli mahallesi
        ADA NO : 147
        PARSEL NO : 12 (eski 190 parsel)
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.664.53 m2'lik taşınmazın 132,66 m2 'lik mülkiyet alanına
        MALİKİN ADI VE SOYADI : DÜZGÜN ULUÇ (T.C:408******94)
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/107 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptay veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltip davası açabileceklerdir.
        Hüsumet Türkiye Elektirik Dağıtım A.ş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
        Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idari adına tescil edilecektir.
        Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi Vakıfbank Karamürsel Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmelerine, keyfiyet 2492 sayılı yasanın (değişik4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.04.2026

