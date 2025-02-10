T.C.

KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/130 Esas

03.02.2025



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar uyarınca; Gaipliği istenen Çankırı İli, Eldivan İlçesi, Sarıtarla Mah. 15 Cilt, 6 Aile Sıra No, 36 Sıra No'da nüfusa kayıtlı 14659872642 T.C. Kimlik numaralı Belgin Koçoğlu ve Çankırı İli, Eldivan İlçesi, Sarıtarla Mah. 15 Cilt, 6 Sıra No, 38 Sırada nüfusa kayıtlı 14653872860 T.C. Kimlik numaralı Hamide Koçoğlu'ndan uzun süredir haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıslarla ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.