T.C.

KARGI

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN



DOSYA NO : 2022/86

KARAR NO : 2025/156



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyası üzerinden Gürcistan vatandaşı Sanık Iraklı URUSHADZE (26001005422 kimlik numaralı Viola ve Temuri oğlu 01/09/1982 Lanchkhutu doğumlu) hakkında Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçu nedeniyle yapılan yargılama sonunda sanık hakkında Mahkumiyet (10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, neticeten ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına) kararı verildiği ve verilen karara karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından İstinaf Talebinde bulunulduğu görülmüştür.Her ne kadar Gerekçeli Karar ve İstinaf Talep evrakının Sanık adına tebliği hususunda Yurt Dışı İstinabe evrakı düzenlenmiş ise de şahsın ülkesinde bulunmadığından/ayrıldığından bahisle istinabe evrakının iade edildiği görüldüğünden, mahkememizce de başkaca bir adresi temin edilemeyen sanık adına, anılan Hüküm fıkrasının ve İstinaf Talep Evrakının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, karara karşı mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak İstinaf Kanun Yoluna başvurma hakkı bulunduğu, Cumhuriyet savcısının İstinaf Talebine karşı ise cevap hakkının bulunduğu, belirtilen süre içinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulmaması veya İstinafa Cevap Dilekçesi sunulmaması halinde Dosyanın İstinaf incelemesi hususunda Samsun BAM İlgili Ceza Dairesine gönderileceği İLAN OLUNUR.