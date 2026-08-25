İ L A N

T.C.

KARŞIYAKA

1. İŞ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/104 Esas

DAHİLİ DAVALI : OSMAN AKÇA - İSTASYON CD.NO.26 ALAŞEHİR MANİSA



Davacı Güngör Söker tarafından açılan tespit davasında yapılan yargılama neticesinde, taraf teşkiline yönelik olarak tarafınıza bilirkişi raporu çıkarılmış olup adreste bulunamadığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

05/12/2025 tarihli bilirkişi ek raporunun sonuç kısmı aşağıda sunulmuştur.

Taleple bağlı kalınarak 48424796284 TC Kimlik nolu 3501009955487 ss numaralı davacı Güngör Söker’in, Kurum tarafından iptali yapılan04.09.2008-31.03.2009 tarihleri arasındaki sürede fiilen 1341346.35 sicil sayılıY.C Tekstil Nak. San ve Tic.Ltd.Şti işyerine hizmet verdiği, 17.06.2009-08.10.2010 tarihleri arasındaki fiilen Sedat Akdenizli’nin ortağı olduğu 1390285.035 sicil sayılı Raka Tekstil Gıda Turizm San ve Tic.Ltd.Şti’ne hizmet verdiği tespitinin yapılabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/08/2026