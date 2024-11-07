T.C. KARŞIYAKA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞI

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T.C. KARŞIYAKA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO: 2023/333 Esas

DAVALI: NİYAZİ SESSİZ ( Cahit ve Tülay oğlu, 26/08/1968 İstanbul d.lu, 362******78 TC)



Davacı , ÖZLEM SESSİZ ile Davalı , NİYAZİ SESSİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin ön inceleme duruşması yapılmış olup,30/01/2025 günü saat 09:50'de duruşmaya yapılacağı“HMK.147/2 maddesi gereğince; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuz da devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği" hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.