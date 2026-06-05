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        T.C. KARŞIYAKA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        KARŞIYAKA
        5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2026/5 Ort. Gid. Satış
        Konu : ilan metni
        04/06/2026

        İLAN METNİ

        İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler mah 25486 ada 1 parsel A15 Blok 5.kat 113 Giriş 22 nolu sayılı taşınmaz için, 1.Artırma:Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:54--Bitiş Tarih ve Saati: 13/07/2026 - 13:54,2.Artırma :Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:54--Bitiş Tarih ve Saati: 13/08/2026 - 13:54 günü olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Salahittin HACALLAR (Sait oğlu, T.C.246******02) mernis adresinin bulunmaması ve ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle satış ilanı kendisine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Salahittin HACALLAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02481547