T.C.

KARŞIYAKA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31123752-2022/175-Ceza Dava Dosyası

16.12.2025



İ L A N



Halil ve Şemse oğlu , 25/11/1992 Tel Ebyad doğumlu. İBRAHİM HASAN hakkında Kişilerin Huzur ve sükununu Bozma suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Hakaret suçundan Beraatine karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Şellel Mah. 200 Sokak No 1 Tel Abyad Suriye adresinden yanıt alınamadığı , UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.16/12/2025