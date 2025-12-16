T.C.

KAŞ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/435 Esas

Konu : DOSYA

10.12.2025

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan ve gaipliği istenilen ABDULLAH ÇETİN'İN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP : ABDULLAH ÇETİN - 16720465876 ANTALYA ili, KAŞ ilçesi, AĞULLU mah/köy, 2 Cilt, 23 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve ELİF oğlu/kızı, 01/04/1908 dogumlu,