T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/397 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu, İhsangazi ilçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 61
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 129,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Numan Eroğlu, Atıf Açıkgöz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/397 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025