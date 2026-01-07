T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/409 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İhsangazi ilçesi, Haydarlar Köyü
ADA NO : 143
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 380,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şerife Şahin, Pakize Bıçak, Serpil Şahin, Görkem Şahin, Recep Şahin, İfakat Şahin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/409 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025