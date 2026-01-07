Habertürk
        T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.01.2026 - 00:00
        T.C.KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/409 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İhsangazi ilçesi, Haydarlar Köyü
        ADA NO : 143
        PARSEL NO : 12
        YÜZÖLÇÜMÜ : 380,51 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Şerife Şahin, Pakize Bıçak, Serpil Şahin, Görkem Şahin, Recep Şahin, İfakat Şahin
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEDAŞ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/409 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025

