T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/409 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İhsangazi ilçesi, Haydarlar Köyü

ADA NO : 143

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 380,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şerife Şahin, Pakize Bıçak, Serpil Şahin, Görkem Şahin, Recep Şahin, İfakat Şahin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/409 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025