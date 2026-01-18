T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/503 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü,

ADA NO :149

PARSEL NO : 9-26

YÜZÖLÇÜMÜ : 695,84-1.750,38 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hakkı Karahasan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından kamulaştırma davası açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026