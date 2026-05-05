Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/2 SATIŞ

        TAŞINMAZINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, KASABA Köyü 201 Ada, 9 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.
        Adresi : Kasaba Köyü Merkez Kastamonu
        Yüzölçümü : 18.563,45 m2
        İmar Durumu : Köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmaktadır.
        Kıymeti : 4.913.188,31 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:05
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:05
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:05
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:05

        30/04/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02460782