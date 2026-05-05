T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, KASABA Köyü 201 Ada, 9 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Kasaba Köyü Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 18.563,45 m2

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.913.188,31 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:05

30/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.