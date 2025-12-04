T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ İBİŞLER KÖYÜ

ADA NO : 142

PARSEL NO : 10

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 929.13

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüsniye Hızarcı, Nahide Karaoğlu, Nail Pilavoğlu, Nermin Keleş, Remzi Atlamaz, Cemile Kara, Fatma Acıelma, Satı Kara

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/351 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.12.2025

