T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/375 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ İHSANGAZİ İLÇESİ HOCAHACİP KÖYÜ

ADA NO : 139

PARSEL NO : 30

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4118,56

MALİKİN ADI VE SOYADI : Filiz ALİFAKİOĞLU, Nebiye Cihan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/375 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.12.2025