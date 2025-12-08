T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/392 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ

ADA NO : 124

PARSEL NO : 6

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 999,93

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şenel DİMİCİ, Şenay BALCI, Metin KURU, Hüsniye KURU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/392 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.11.2025