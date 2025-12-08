T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/392 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÇATALÇAM KÖYÜ
ADA NO : 124
PARSEL NO : 6
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 999,93
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şenel DİMİCİ, Şenay BALCI, Metin KURU, Hüsniye KURU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/392 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.11.2025