T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 23.02.2026 - 00:00
T.C.KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/35 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 145
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 577.85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şükriye PİDECİ, Semiha ÖMERBAŞOĞLU, Rafet ÖMERBAŞOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/35 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026