T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/35 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 577.85 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şükriye PİDECİ, Semiha ÖMERBAŞOĞLU, Rafet ÖMERBAŞOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/35 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026