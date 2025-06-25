T.C.

KAYSERİ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/1784 Esas

25.03.2025



İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Ali ve Keziban'dan olma 20/12/1946 doğumlu ALİ ŞEKER'in dava dilekçesi ve duruşma gününün Belçika'da yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,

Davacı tarafça davaya konu olan;Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, İbrahim Tennuri Mahallesi, 11020 Ada, 2 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10642 Ada, 49 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10646 Ada, 53 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11470 Ada, 109 Parsel, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10697 Ada, 2 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10697 Ada, 4 Parsel, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10697 Ada, 5 Parsel, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10646 Ada, 124 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10646 Ada, 127 Parsel,Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 10646 Ada, 135 Parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı ALİ ŞEKER duruşmanın atılı bulunduğu 26/06/2025 günü saat: 09:45'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur