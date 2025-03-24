T.C.

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



DOSYA NO: 2022/4673 ESAS

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini Kayseri 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/4673 Esas sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası Kayseri Adalet Sarayı Şubesi nezdindekiTR31 0001 5001 5800 7335 2733 41 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

(1)NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Kayseri ili,Hacılarilçesi,Yukarı Mah. 4394 ada 8 parsel sayılı "Evli Bağı" vasıflı taşınmazın 235/2274 hissesi (952,29 m2)

NİTELİKLERİ:Taşınmaz üzerinde 200,00 m2 alanlı iki katlıve 30,00 m2 alanlı kargir yapı bulunmaktadır.Şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 8,3 km mesafede bulunan taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen konut,kısmen yol,kısmen park ve kısmen de ortaöğretim alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 1.012.694,46 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :202.538,90 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025günü saat 11.30 – 11.35 arası-Kayseri 5.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-KAYSERİ

(2)NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Kayseri ili,Melikgazi ilçesi,Gülük Mah.7648 ada 1 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 7221/1482649 hissesi (10,32 m2)

NİTELİKLERİ:Taşınmaz Gülük Mahallesinde Tosun sokak,Sokubaşı Sokak ile Tuğlacı sokağa cepheli arsa olup üzerinde yapılaşma yoktur.Cumhuriyet meydanına kuş uçuşu yaklaşık 1,2 km,Erciyes Üniversitesine kuş uçuşu yaklaşık 5 km mesafede bulunan taşınmazın çevresinde konut,dini tesisler ve eğitim kurumları bulunmaktadır.Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşım problemi bulunmamaktadır.

İMAR DURUMU:Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 108.992,62 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :21.798,52 TL

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 08/04/2025günü saat 11.50 – 11.55 arası-Kayseri 5.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-KAYSERİ