T.C. KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/705 Esas

DAVACI : FATMA DEMİR- 24******428

DAVALI : BÜLENT DEMİR- 267*****556

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 06/10/2025



Davacı Fatma DEMİR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının ibraz etmiş olduğu dava dilekçesi özetle; "davalı ile 15/10/2015 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten 2 müşterek çocuklarının olduğunu, davalı ile aralarında huzursuzluk olduğunu, asabi olduğunu, geçimsiz tutumunun gitgide arttığını ve defalarca aldattığını, davalının şiddet eğilimi halen devam ettiğini, fiziksel şiddetin yanı sıra çocukların onur ve kişiliğine yönelik çok ağır sözler sarf ettiğini, davalının psikolojik şiddet de uyguladığını, davalının öfke kontrolünün olmadığını, bu nedenle müşterek çocuklarının velayetinin tarafına verilmesini, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 10.000,00'ar TL iştirak nafakasına, 200.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilerek, boşanmalarına karar verilesini dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli tebligat çıkartılmış olup, adresten bizzat almadığınız için adres araştırması yapılmış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dilekçeler aşamasının tamamlanması halinde, duruşma günü: 29/04/2026 günü saat: 09.40'da ön inceleme duruşması yapılacak olup, ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.