İ L A N

T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/1399 Esas



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;Davaya konu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 4630Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin davacı Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı tarafından Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmakla davalı Ayten Topal'ın tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1399 Esas sayılı dosyasının duruşma gününün 12/02/2027 günü saat 09:35'e bırakılmış olduğu, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulabileceği ilanen tebliğ olunur.