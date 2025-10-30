T.C.

KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/202 Ort. Gid. Satış

Konu : Gazete ilanı hakkında

27/10/2025



Davacı Paşa Uğurlu ve Aybeniz Uğurlu tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; davaya konu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 853 Ada, 1790 Parsel, 4 Bağımsız Bölüm, Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli/Cumhuriyet Mahallesi, 167 Ada, 7 Parsel ve Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli/Kale Mahallesi, 115 Ada, 183 Parsel sayılı sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığının Umuma Yönelik Açık Arttırma Yöntemiyle satış sureti ile giderilmesine ilişkin dosya Mahkememiz Satış Memurluğuna tevdi edilmiş, Satış Memurluğumuzca gerçekleştirilen kıymet takdiri bilirkişi raporunun mahkemece bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen hissedar TC:11984611618 kimlik numaralı, Mustafa ve Asiye kızı, Küpeli 01/01/1973 doğumlu BAYFİL ÖZKAN ve hissedar TC:11978611846 kimlik numaralı, Mustafa ve Asiye oğlu, MAASSLUİS HOLLANDA 20/07/1977 doğumlu OZAN UĞURLU'nun vefat etmiş olup olmadıklarına yönelik net bir bilgi ve kayda ulaşılamadığından vefat etmiş iseler mirasçı veya mirasçılarına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden dava konusu taşınmazların 16/12/2024 tarihlikıymet takdiri raporunun (kıymet takdirinde belirlenen

1-Satışa konu taşınmaz olan; Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli/Cumhuriyet mahallesi, ada 167, parsel 7'de tapuya kayıtlı 183,69 m2 yüzölçümlü kerpiç ev ve arsası niteliğindeki taşınmazın tespit tarihi olan 06.11.2024 tarihindeki toplam değerinin 219.940,85TL. olduğuna,

2-Satışa konu taşınmaz olan; Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Küpeli/Kale Mahallesi, ada 11, parsel 183'de tapuya kayıtlı 10.170,51 m2 alanlı “kıraç tarla” niteliğindeki taşınmazın tespit tarihi olan 06.11.2024 tarihindeki toplam değerinin 183.069,18TL olduğuna,

3-Satışa konu taşınmaz oları; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, ada 853, parsel 1790'da tapuya kayıtlı zemin kat 4 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindeki taşınmazın tespit tarihi olan 06.11.2024 tarihindeki toplam değerinin 1.500.000,00TL. olduğuna,

4-Satışa araç olan; 34 BE 0199 Plakalı Ford Connect marka aracın tespit tarihi olan 06.11.2024 tarihindeki toplam değerinin 425.000,00TL olduğuna)ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, açılmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu kıymet takdiri bilirkişi raporuna kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.