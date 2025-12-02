T.C.

KAYSERİ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/59 Ort. Gid. Satış

Konu : İLANIN TEBLİĞ

01/12/2025



İLAN

Mahkememiz Satış Müdürlüğünce satış işlemleri yürütülen Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 149 ada 1 parselde kayıtlı 1.943,87 m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmaz maliklerinden olan bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen, Mahkememiz Satış Müdürlüğü dosyasında Osman ve Nevim kızı, 28/05/1969 d.lu, 56692111326 TC.lihissedar AYNUR ÇAKIRBEY'in ilanın tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazların 1. Açık Artırma ihale gününün;

1- Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 149 ada 1 parsel, arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 27/04/2026 saat 15:00 ve bitiş tarihi olan 04/05/2026 saat 15:00 da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı,

Yapılacak olan 1. Açık Artırma ihale gününde taşınmazın alıcısı çıkmaması durumunda 2. Açık Artırma ihale gününün;

1- Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 149 ada 1 parsel arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 28/05/2025 saat 15:00 ve bitiş tarihi olan 04/06/2026 saat 15:00'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı, iş bu ilanın yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.