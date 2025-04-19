T.C.

KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/17 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR : HASAN GÜNGÖR-14102569266- Altıntepe Mah. İnceyol Sk No:34/1 A Blok Küçükyalı İSTANBUL

Davacı Aylin Asuman Kunt tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Kıymet takdiri (Bilirkişi bildirir davetiye adresinizde teslim edilememesi gerekçesiyle tebligat iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi Raporu (Kıymet takdiri)ilanen tebliğine karar verilmiş ve ilanen tebliğ yapılmıştır. Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Süleymanlar Mahallesi 298 ada 143 nolu parsel üzerinde bulunan1. Kat 9 nolu bağımsız bölümde olan Taşınmaz için satış ilanı hazırlanmış olup, satış ilanının da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligatı bizzat teslim almanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Kıymet takdiri yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.