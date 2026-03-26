T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1496 Esas

KARAR NO : 2026/159



Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete çevrilmesine karar verilmesi sonunda verilen, 11/02/2026 tarihli, 2024/1496 Esas, 2026/159 Karar sayılı kararıyla, davanınkabulüile, Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi, 1216 ada 22 parsel, Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 1216 ada 63 parsel, Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 1216 ada 24 parsel, Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 2122 ada 1 parsel,Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 924 ada 2 parsel,Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 1216 ada 25 parsel, Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Uzunmehmet Mahallesi 1864 ada 3 parseller üzerindekiel birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ahmet ve Melek'ten olma 12/08/1976 Kdz Ereğli doğumlu davalı Koray Durgut'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlanmasını müteakip davalının kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.