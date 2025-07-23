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        T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.07.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/840 Esas
        12.06.2025

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÖZMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.06.2025

        GAİP TC KİMLİK NO : 65503279490
        ADI SOYADI : MEHMET ÖZMEN
        BABA ADI : HASAN
        ANA ADI : NAZİLE
        DOĞUM TARİHİ : 10/02/1934
        DOĞUM YERİ : İLYASLAR
        İKAMETGAH ADRESİ : Kuzuluk Mah. 1005 Sk. No:2 İç Kapı No:2Karasu/ SAKARYA - Zonguldak ili Ereğli ilçesi Başörendoğancılar Köyü

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02265092