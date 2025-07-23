T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/840 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ÖZMEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.06.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 65503279490
ADI SOYADI : MEHMET ÖZMEN
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : NAZİLE
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1934
DOĞUM YERİ : İLYASLAR
İKAMETGAH ADRESİ : Kuzuluk Mah. 1005 Sk. No:2 İç Kapı No:2Karasu/ SAKARYA - Zonguldak ili Ereğli ilçesi Başörendoğancılar Köyü