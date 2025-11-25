İLAN

T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/104 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

30/12/2024



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak,gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024



GAİP TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Gülsüm

BABA ADI : Lengerek(Mustafa Kar)

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :