        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.11.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/104 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        30/12/2024


        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak,gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024


        GAİP TC KİMLİK NO :
        ADI SOYADI : Gülsüm
        BABA ADI : Lengerek(Mustafa Kar)
        ANA ADI :
        DOĞUM TARİHİ :
        DOĞUM YERİ :
        İKAMETGAH ADRESİ :

