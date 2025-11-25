T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/105 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
30/12/2024
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak,gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024
GAİP TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Mustafa
BABA ADI : Abdurrahman
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Mehmet
BABA ADI : Abdurrahman
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Süleyman
BABA ADI : İbrahim
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Hilmi
BABA ADI : İbrahim
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :