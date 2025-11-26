T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/162 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI DUYURUSU



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının (Keçiborlu - Dinar.Devlet Yolu projesi kapsamında yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla) Hazine adına tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın (Keçiborlu - Dinar Devlet Yolu projesi kapsamında yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla ) Hazine adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Keçiborlu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 23/10/2025



DOSYA NO:2025/162 ESAS

DURUŞMA TARİHİ : 28/11/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kozluca Köyü

ADA NO : 0

PARSEL NO : 3708 (geldisi 3631)

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.129,07 m2

DAVALILAR : Aynur İPEK-13919367256, Mehmet Tefik Doğan- 11042463180, Yusuf Doğan-10979465236

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kara Yolları Genel Müdürlüğü