T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 04.03.2026 - 00:00
İ L A N
T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/31 Esas
DAVALILAR :FEVZİ DEMİRDAL Yedişehitler Mah. 2919 Sokak No: 6 Daire: 1 Isparta Merkez/ ISPARTA
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres soruşturmasından da bir netice alınamadığından 13/02/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
13/02/2026 tarihli bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.