        Resmi İlanlar

        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.03.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2025/31 Esas


        DAVALILAR :FEVZİ DEMİRDAL Yedişehitler Mah. 2919 Sokak No: 6 Daire: 1 Isparta Merkez/ ISPARTA


        Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres soruşturmasından da bir netice alınamadığından 13/02/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        13/02/2026 tarihli bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02413682