İ L A N

T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/31 Esas



DAVALILAR :FEVZİ DEMİRDAL Yedişehitler Mah. 2919 Sokak No: 6 Daire: 1 Isparta Merkez/ ISPARTA



Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres soruşturmasından da bir netice alınamadığından 13/02/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

13/02/2026 tarihli bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.