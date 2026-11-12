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        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2022/151 Esas
        DAHİLİ DAVALI : YAŞAR KÜÇÜK Ayazmana Mah. 4463 Sk. S.S. Ayazmana Uydukent Koop. Sitesi 1.Blok No:1 İç Kapı No:12Isparta Merkez/ ISPARTA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

        Mahkememizce ıslah dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Islah dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02594046