T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2023/546 Esas



Davacı RAMAZAN ZÜNBÜL ile Davalı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI , KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI , KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ , KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Kamberler Mahallesi, 104 Ada 9, 10, 13, 19 Parsel sayılı taşınmazların ara kısmında kalan (takribi 350 m²) taşınmazın davacı Ramazan Zünbül tarafından nizasız ve aralıksız olarak 50 yıldan beri malik sıfatı ile zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.11/02/2025