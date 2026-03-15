T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2024/260 Esas



Davacı , MUSA BÖYÜK ile Davalılar , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İZMİR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İZMİR), MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 985 Ada 29 Parselde bulunan taşınmazın kuzey kısmının alt tarafındaki takribi 5.000,00 m²'lik kısmın davacı Musa Böyük tarafından nizasız ve fasılasız olarak 40-50 yılı aşkın zamandan beri malik sıfatı ile zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5. Maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16/10/2025