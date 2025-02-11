T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa
|Dosya No:
|Köyü
|Parsel
|Maliki
|İrtifak Kam. Alanı m2
|2024/794
|Dereköy Mah.
|117 ada, 29 parsel
|Ali Yıldız
Fatma Arı
|146,26 m² irtifak
|2024/799
|Dereköy Mah.
|116 ada, 2 parsel
|Fatma Yıldız
|14,75
|2024/797
|Dereköy Mah.
|156 ada, 1 parsel
|Muhammet Mert Yalduz
|500,45
|2024/793
|Dereköy Mah.
|155 ada, 1 parsel
|Gönül Eriş
Hatice Kaplan
Nazmiye Taşkıran
Serap Gezer
Sevgi Yeşil
|4,17 - Mülkiyet
396,5 - İrtifak
|2024/795
|Dereköy Mah.
|115 ada, 31 parsel
|Erkan Karakütük
|704,84
|2024/796
|Dereköy Mah.
|116 ada 1 parsel
|Dudu Keklik
Sıdıka Ekin
Ayşe Baykal
Fehime Ekin
|3,29 m² mülkiyet
378,52 m² irtifak
|2024/798
|Dereköy Mah.
|105 ada, 2 parsel (yeni 3 parse)
|Hakan Göçmen
Hasan Fikri Oktay
Keziban Ünüvar
Nihan Küncek
Nilgül Özağar
Rahime Öztürk
Sahure Bahçeci
Saime Çakırcı
Samiye Güngör
Serpil Oktay Aslandaş
Seval Oktay
|71,03 m² irtifak
|2024/823
|Aşağıkızılca
Mahallesi
|111 ada 95 parsel
|Yusuf Emre Bozkurt
|2,68m² irtifak
|2024/824
|Aşağıkızılca
Mahallesi
|111 ada 104 parsel
|Muhittin Ertem
|4,00m² mülkiyet
1.118,80m² irtifak