T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.



Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa

Dosya No: Köyü Parsel Maliki İrtifak Kam. Alanı m2

2024/794 Dereköy Mah. 117 ada, 29 parsel Ali Yıldız

Fatma Arı 146,26 m² irtifak 2024/799 Dereköy Mah. 116 ada, 2 parsel Fatma Yıldız 14,75 2024/797 Dereköy Mah. 156 ada, 1 parsel Muhammet Mert Yalduz 500,45 2024/793 Dereköy Mah. 155 ada, 1 parsel Gönül Eriş

Hatice Kaplan

Nazmiye Taşkıran

Serap Gezer

Sevgi Yeşil 4,17 - Mülkiyet

396,5 - İrtifak 2024/795 Dereköy Mah. 115 ada, 31 parsel Erkan Karakütük 704,84 2024/796 Dereköy Mah. 116 ada 1 parsel Dudu Keklik

Sıdıka Ekin

Ayşe Baykal

Fehime Ekin 3,29 m² mülkiyet

378,52 m² irtifak 2024/798 Dereköy Mah. 105 ada, 2 parsel (yeni 3 parse) Hakan Göçmen

Hasan Fikri Oktay

Keziban Ünüvar

Nihan Küncek

Nilgül Özağar

Rahime Öztürk

Sahure Bahçeci

Saime Çakırcı

Samiye Güngör

Serpil Oktay Aslandaş

Seval Oktay 71,03 m² irtifak 2024/823 Aşağıkızılca

Mahallesi 111 ada 95 parsel Yusuf Emre Bozkurt 2,68m² irtifak 2024/824 Aşağıkızılca

Mahallesi 111 ada 104 parsel Muhittin Ertem 4,00m² mülkiyet

1.118,80m² irtifak