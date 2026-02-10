T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/120 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememize 28/04/2021 tarihinde tevzi edilen dava dilekçesinde; İzmir ili Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Mah. 157 ada 4,3,2,8 parseller ile aynı yer 18 ada 10 e 8 parsellerin ortasında kalan sarı alan ilan edilen 4.000m² alanın davacı Mustafa Alaşehir tarafından 40-50 yıllar kullanıldığını, davalı Maliye Hazinesi ve veya başkaca kurumların taşınmaz üzerinde herhangi ir hakkının söz konusu olmadığını, bu nedenle ilgili taşınmazın davacı Mustafa Alaşehir adına kayıt ve tescilinin talep edildiği görülmüştür.

Mahkememizce aldırılan 20/09/2022 havale tarihli bilirkişi raporunda; Dava konusu A ile gösterilen yerin tahdidi kesinleşmiş Sülüklüdağ ve Borukluk Devlet Ormanı sınırları dışında orman sayılmayan yer olarak bırakıldığı- 2/B çalışmaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı, hava fotoğrafları, memleket ve orman amenajman haritaları değerlendirilerek yapılan (MAH incelemesinde) nitelik araştırmasında: -“Orman yasalarına göre durumu bölümünde” bilimsel verilere göre detaylı olarak açıklanan nedenlerle; Dava konusu A ile gösterilen yerin tamamının; 4785 sayılı yasa kapsamına girmediği, 5658 sayılı yasaya göre iadeye tabi ormanlarla ilgisinin bulunmadığı ve 3116, 5653, 6831, 4999 sayılı yasalardaki orman tanımlarına girmemesi nedenlerinden ötürü 6831 sayılı yasanın 1. maddesine göre “ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN” olduğunun tespit edildiği, memleket haritaları, hava fotoğraflarının yapılan stereoskopik incelenmesi sonucu dava konusu A ile gösterilen yerin; 1953 yılında zilyet altına alınmış olduğu, sürülüp işlenerek imar ihyasının tamamlandığı ve ekin ekilerek tarımsal faaliyete konu edildiği, 1960 lı yıllardan sonra zeytin ağaçları dikilmeye başlandığı, 1953 yılından dava tarihi olan 2021 yılına kadar ve halende arpa, çavdar, buğday vs ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve dikili tarım arazi yani mahsuldar zeytinlik olarak kullanılmaya devam edildiği, halen üzerinde 10- 70 yaşları arasında dikme zeytin ağaç ve fidanlarının mevcut olduğu, dava konusu yerin 1953 yılında zilyet altına alınıp, imar ihyasının tamamlandığı ve dava tarihi olan 2021 yılına kadar arpa, çavdar, buğday vs ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve mahsuldar zeytinlik olarak ilk maliki tarafından, ölümü üzerine mirasçıları tarafından ve satın alan kişi tarafından eklemeli olarak toplam 60- 65 yıldır tarımsal amaçlı tarla, mahsuldar zeytinlik olarak kesintisiz olarak kullanıldığının tespit edildiği, dava konusu A ile gösterilen yerin tamamının; 3402 sayılı kadastro kanununun 14. Maddesi ile TMK.nun 713/1 maddesinin karşılığı teşkil eden zilyetlik süresinde 20 yılı aştığı, kazandırıcı zaman aşım koşulları oluştuğu, 17. Maddede açıkça ifade edildiği üzere masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilme koşullarının gerçekleştiği, ” zeytinlik” vasfında zilyetlikle iktisap edilebilir yerlerden olduğu görüş ve kanaatine varıldığı, TMK'nun 713/4-5. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025