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        T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.
        KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değilik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
        3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
        4-Açılacak davalarda husumetin KGM'ye yöneltilmesi gerektiği,
        5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
        6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
        Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa

        Dosya No:Köyü ParselMaliki İrtifak Kam. Alanı m2

        2026/199 Aşağı Mah. 153 ada 64 ve 65 Parsel Hümeyra ÖZYEŞİL
        Mustafa PEHLİVAR
        Rukiye ÖZDEMİR        		 1.982,00
        1.982,00
        2026/201 Kuyucak Mah. 225 Parsel Recep KAHRAMAN 3.050,00
        2026/203 Ansızca Mah. 50 ve 130 Parsel Gönül YAZICIOĞLU
        İbrahim YAZICIOĞLU
        Onur YAZICIOĞLU
        Ozan YAZICIOĞLU
        Ayten RAZLIKLI
        Gülfidan ESENDEMİR
        Gülseren ÇALIŞKAN
        İsmail RAZLIKLI
        Muhittin RAZLIKLI
        Ömer RAZLIKLI
        Ülfet ŞEVİK
        Ünal RAZLIKLI        		 15.350,00
        460,00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02546484