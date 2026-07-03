T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1064 Esas



DAVALILAR : NURTEN UYAR Gökçeyurt Mah. Köyiçi Sk. No:1 İç Kapı No:1 . Kemalpaşa/ İZMİR



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Bilinen adreslerine davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/09/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere NURTEN UYAR'a ilanen tebliğ olunur.