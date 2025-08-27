T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/23 Esas

DAVALI : NERMİN ŞİLİT



Davacı Adnan ŞİLİT tarafından davalı Nermin ŞİLİT aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca; Davalı Nermin ŞİLİT adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı" Davalı ile 13/04/2011 tarihinde New York Eyaleti Yüksek mahkemesi kararı ile boşandıklarını ve kararın kesinleştiğini, işbu kararın tanıma ve tenfiz olmadıkça Türk Hukuku yönünden anlam taşımadığından açmış oldukları davanın kabulüne karar verilmesini, boşanma hükmünün tanınmasını talep ve dava ettiğinden, davalının Ön İnceleme duruşma günü olan 02/10/2025 günü saat:11.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, tensip zaptı, duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.