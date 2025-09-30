T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54 Esas

DAVALILAR : 1- AYSEL KIYICI - 11*******50

2- NAZİYE ZENGER - 48*******40



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN tebliğ olunur.