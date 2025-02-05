T.C.

KEŞAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/197 Esas

13/01/2025





TMK 713 İLANI



TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Edirne İli Keşan İlçesi Karahisar köyü 132 ada 19 parsel sayılı taşınmaz.

Davacı , ERDOĞAN BAŞAK tarafından davalı Davalılar , AHMET GÜVENÇ , AYSUN GÜNDOĞAN, BEDİA ÖZ, DOĞAN GÜVENÇ, FATMA PIRNAL, GÖNÜL ÖZKAN, GÜLAY ANMAK, GÜLFİZE GÜVENÇ, HANİFE ÇOMAK, HATİCE GÜVENÇ, İBRAHİM GÜVENÇ, İRFAN GÜVENÇ, KADER GÜVENÇ, KAMİLE DALAR, KANİYE GÜVENÇ, NAZİFE GÜL, NECMETTİN GÜVENÇ, OKTAY GÜVENÇ, SERPİL GÜVENÇ, ULAŞ GÜVENÇ, ÜLKER AKGÜN, aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davasında dava konusu taşınmazın TMK 713 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, dava konusu edilen ve Edirne İli, Keşan İlçesi, Karahisar köyü, 132 ada 19 parsel sayılı taşınmaz. TMK 713 maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 13/01/2025