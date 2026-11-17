T.C.

KEŞAN AİLE MAHKEMESİNDEN



Esas No :2026/468 Esas



İLANEN TEBLİGAT

Davacı Deniz Ay tarafından davalı Şeyhmus Ay aleyhine açılan boşanma davasında;17/09/2026 tarihli dava dilekçesi ve 11/11/2026 tarihli ıslah dilekçesi ile; davalının 3 yıldır davacının yanında olmadığı, davalının suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenlerine dayalı olarak boşanmaya karar verilmesini, müşterek üç çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep ettiği, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile ziynet ve ev eşyası talebinin bulunmadığını bildirdirmiştir.

Davalının, dava dilekçesi ve ıslah dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 129.maddesinde belirtilen unsurları taşıyan cevap dilekçesini ve HMK 126 ve 127.maddeleri uyarınca delillerini iki haftalık kesin süre içerisinde sunması, elinde bulunmayan delillerin nereden getirtileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği; aksi halde HMK'nın 128.maddesi uyarınca dava dilekçesine ileri sürülen vakıların tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtar olunur.

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesi ve ıslah dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.