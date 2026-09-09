T.C.

KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2024/185 Esas 12.08.2026

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Davacı , ARİF KAYBAL ile Davalı , KEVORK ÖZABACIYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Davacı Arif KAYBAL tarafından davalı KEVORK ÖZABACIYAN aleyhine açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) verilen ara kararı gereğince; Davacının dava dilekçesinde; davalı iş yerinde 01/03/1989 tarihinde işe başladığını 15/12/2019 tarihine kadar kesintisiz çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini, davalı işveren tarafından sigorta primlerinin bildirilmediğini belirterek davalı işverenlik nezdinde 01/03/1989-15/12/2019 tarihleri arasında çalışmış olduğunun tespiti hususu yönünde dava ve talep etmiştir.

Davalı KEVORK ÖZABACIYA' ın "Eminönü Çakmakçılar Büyükvalide Han 37 Fatih/İSTANBUL" adresine gönderilen tebligatın iade edildiğini, mahkememizce Nüfus Müdürlüğü ve Emniyet Amirliğine yazılan müzekkere cevaplarında adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar, istinaf başvuru dilekçesi ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davalıya gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.