T.C.

KESKİN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09.09.2026



Sayı :2026/123 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : CABATOBASI KÖYÜ

ADA NO : 157

PARSEL NO : 30

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ENES DAĞ-10322822808 - Elvan Mah. 1927 Sk. Aköz Apartmanı No: 6İç Kapı No: 1 Etimesgut/ ANKARA

2- EREN DAĞ-10322822976 - Elvan Mah. 1927 Sk. Aköz Apartmanı No: 6İç Kapı No: 1 Etimesgut/ ANKARA

3- GÖZDE AVCI-45211658596 - Adem Yavuz Mah. Derebağ Sk. No: 22İç Kapı No: 4 Ümraniye/ İSTANBUL

4- HACI SADIK DAĞ-45265656784 - Gündoğdu Mah. Dutluk Sk. No: 7 Keskin/ KIRIKKALE

5- HÜLYA DAĞ-45355653792 - Elvan Mah. 1927 Sk. Aköz Apartmanı No: 6İç Kapı No: 1 Etimesgut/ ANKARA

6- MEHMET ALİ DAĞ-45448650646 - Atayurt Mah. 4471 Cad. No: 16/1İç Kapı No: 41 Etimesgut/ ANKARA

7- MELTEM ÇAKIR-45334654420 - Arslanlı Mah. Arslanlı 99 Sk. Nami Günal AptNo: 8İç Kapı No: 6 Erzincan Merkez/ ERZİNCAN

8- MERVE ARSLAN-45319654940 - Elvan Mah. 1922 Sk. Kadirbey Apt. No: 6İç Kapı No: 11 Etimesgut/ ANKARA

9- NAZİK DAĞ-45418651666 - Gündoğdu Mah. Ergin Sk. No: 8İç Kapı No: 1 Keskin/ KIRIKKALE

10- NİHAL DAĞ-45445650700 - Gündoğdu Mah. Dutluk Sk. No: 7 Keskin/ KIRIKKALE

11- OĞUZHAN DAĞ-45253657120 - Yenimahalle Mah. 142 Sk. Osmanlı Sıte E Blok No: 5İç Kapı No: 15 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

12- SONAY ÖZTÜRK-45172659830 - Mutlu Mah. 717 Cad. Emek Apt. No: 11İç Kapı No: 10 Mamak/ ANKARA

13- TUĞÇE NUR KOÇ-45220658204 - General Zeki Doğan Mah. 546 Sk. Çağdaş Apt. No: 4İç Kapı No: 8 Mamak/ ANKARA

14- ÜÇLER DAĞ-45442650864 - Gündoğdu Mah. Ergin Sk. No: 8İç Kapı No: 1 Keskin/ KIRIKKALE

15- VEDAT DAĞ-45439650938 - Burç Mah. 704 Sk. Kardeşler Apt No: 2İç Kapı No: 14 Yenimahalle/ ANKARA