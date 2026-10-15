T.C.

KESKİN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09.09.2026



Sayı :2026/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : MÜSELLİM KÖYÜ

ADA NO : 110

PARSEL NO : 69

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AYŞE ERGÜN-13313722248 - Mutlu Mah. 701 Cad. Turgut Çıftcı Apt No: 29İç Kapı No: 11 Mamak/ ANKARA

2- CEMAL DAĞ-11396786102 - [15603-06888-31292] UETS

3- DÖNDÜ DAĞ-62713075652 - Müsellim Küme Evleri No:92 MüsellimKeskin/ KIRIKKALE

4- ELİF ALTUN-56653148446 - Sarıuşağı Mah. İstiklal Cad. No:57 İç Kapı No:17Kaman/ KIRŞEHİR

5- FİRDEVS DAĞ-11420785378 - Müsellim Küme Evleri No:132 MüsellimKeskin/ KIRIKKALE

6- HALİL DAĞ-11414785506 - Ayvalı Mah. 185 Sk. Özkaya Apt. No: 2İç Kapı No: 5 Keçiören/ ANKARA

7- HÜSNE YOLCU-46780605714 - Çiğiltepe Mah. 1564 Sk. No:6 İç Kapı No:11Mamak/ ANKARA

8- MAHMUT ERGÜN-13280723354 - Tunahan Mah. 202 Sk. No:1 İç Kapı No:3Etimesgut/ ANKARA

9- MERYEM ÖZKAYA-62986066586 - Gazi Osmanpaşa Mah. Aziz Cad. No:21 İç Kapı No:4Sincan/ ANKARA

10- MİNE ÖZBEN-15719642038 - Eymir Mah. Yedigöller Cad. No:12K İç Kapı No:1Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

11- MURAT ERGÜN-13292722918 - Müsellim Köyü Müsellim Küme EvleriNo: 149 Keskin / Kırıkkale Keskin/ KIRIKKALE

12- MÜNÜBE DAĞ-10934801512 - Bağlarbaşı Mah. Şehit Bayram Dinçsoy Sk. No:64Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

13- NEZAKET ERGÜN-13319722020 - Mutlu Mah. 701 Cad. No:34 İç Kapı No:24Mamak/ ANKARA

14- RECEP ERGÜN-13289723072 - Battalgazi Mah. 977 Sk. Mehmet Artuk Apt No: 1İç Kapı No: 3 Altındağ/ ANKARA

15- SEBAHATTİN DAĞ-11411785660 - Gazi Osmanpaşa Mah. Ahsen Sk. No:18 İç Kapı No:6Sincan/ ANKARA

16- SULTAN AKALIN-21515448606 - Mutlu Mah. 706 Sk. No:20 İç Kapı No:17 Mamak/ ANKARA