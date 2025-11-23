T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 24.11.2025 - 00:00
T.C.
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Aşağıda tapu kaydı, niteliği ve özellikleri belirtilen arsa nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 09.12.2025 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.
|İLÇE
|KÂĞITHANE
|MAHALLE
|ÇAĞLAYAN
|PAFTA
|G-120
|ADA
|5895
|PARSEL
|7
|YÜZÖLÇÜM
|140,00 m2
|NİTELİK
|ARSA
|SATIŞ HİSSESİ
|TAM
|DURUMU
|İŞGALLİ
TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
6.300.000,00 TL 1.890.000,00 TL
- İhaleye ait şartname, 08.12.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (beşbin) TL bedelle alınabilir.
- Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 08.12.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
- Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2025 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 09.12.2025 Salı günü saat 10:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
- Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.
İLAN OLUNUR