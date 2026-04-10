T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76343113-2024/254-Ceza Dava Dosyası

Konu :

07.04.2026



İ L A N



Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/06/2025 tarih 2024/254 Esas2025/203 Karar sayılıgerekçeli kararı ile,

1- Hüseyin ve Hinit oğlu, 01/01/1995 İdlip doğumlu, Usame KÜRDİ,

2- Hüseyin ve Hinit oğlu, 29/01/1995 İdlip doğumlu, Muhammed KÜRDİ'nin şikayetçi oldukları dosyada;

"Kasten Öldürme" suçundan sanıklar MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİ, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen müştekiler Usame KÜRDİ, Muhammed KÜRDİ'ye tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ GAZETEDE, GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 07/04/2026