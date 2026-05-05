T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2015/486-Ceza Dava Dosyası



İ L A N



Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/03/2026tarih ve 2015/486 esas, 2026/212 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Mahmoud ve Fatıma oğlu, 01/11/1989 ALEPPO doğumlu sanık ABDULKADIR AEED hakkında; Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan 10 AYHAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak TCK’nın 50/1-a maddesi gereğince 300 gün adli para cezasına çevrilerek, TCK'nun 52/2 maddesi gereğince hükmedilen hapis cezasının gün sayısının sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdirenbir gün karşılığı 20 TL den hesaplanmak suretiyle sanığın 301 gün karşılığı olmak üzere 6.020,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına, Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halindeödenmeyen kısmının tamamının muaccel hale geleceği ve ödenmeyen adli para cezası miktarının kısmen veya tamamen hapse çevrilerek 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesi gereğince infaz edileceği hususunun sanığa ihtaratına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 30.04.2026